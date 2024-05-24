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Хави: Скоро на трибунах станет на одного болельщика Барселоны больше

Будущий безработный тренер оставил послание после новости о своем увольнении.
Сегодня, 19:14
Хави Эрнандес / Getty Images
Хави Эрнандес / Getty Images

Барселона официально объявила о том, что клуб досрочно прекратит сотрудничество с главным тренером команды Хави Эрнандесом по окончанию сезона.

В связи с данной новостью 44-летний испанец опубликовал пост в Instagram, в котором он поделился эмоциями и выразил благодарность всем, кто поддерживал его и команду до самого конца.

"Дорогие друзья, в воскресенье завершится мой этап на скамейке Барсы. Никогда не легко покидать клуб своей жизни, но я очень горжусь тем, что провел два с половиной года во главе раздевалки, которая была второй семьей".

"Я хочу поблагодарить болельщиков за поддержку и приверженность, которые всегда были рядом со мной и проявляли такую же любовь ко мне, как и на моем футбольном этапе".

Источник: Getty Images

"Начиная с воскресенья, я стану еще одним болельщиком на трибунах, либо же сейчас на Олимпийском стадионе, либо же через несколько месяцев на новом Камп Ноу. Потому что до того, как я стал игроком или тренером, я был фанатом Барселоны. И я хочу только лучшего для клуба всей своей жизни".

"Я работал с отличной группой игроков и потрясающим персоналом. Благодаря им всем мы достигли поставленных целей, кульминацией которых в прошлом сезоне стали победа в Ла Лиге и Суперкубке".

"В этом сезоне вещи сложились не так, как мы хотели, но мы отпустили это и помогли вырастить новое поколение молодых футболистов из Ла Масии, которые вдохновляют всех болельщиков Барселоны".

Источник: Getty Images

"Искренне благодарю всех: болельщиков, игроков, персонал, работников клуба, президента, совет директоров, спортивных директоров, СМИ и всех, с кем я разделил путешествие на протяжении этих двух с половиной сезонов.

"Я желаю всего самого наилучшего клубу, который ношу с собой в сердце. Visca el Barça".

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Последний матч под руководством Хави Эрнандеса Барселона проведет в воскресенье, 26 мая, когда соперником каталонцев в последнем туре Ла Лиги станет Севилья.

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