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Футбол

Нидерланды - Швеция 5:1: обзор матча и результат игры 20.06.2026

Нидерландцы с дублями Бробби и Гакпо разобрались с соперником в европейском противостоянии.
Сегодня, 22:00       Автор: Игорь Мищук
Нидерланды разгромили Швецию / Getty Images
Нидерланды разгромили Швецию / Getty Images

В субботу, 20 июня, в рамках второго тура группового этапа чемпионата мира-2026 состоялся матч, в котором встретились сборные Нидерландов и Швеции.

Шведская команда, выиграв со счетом 5:1 первый поединок в квартете с Тунисом, матч с нидерландцами завершила с зеркальным результатом, теперь уже разгромно уступив.

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Нидерландам уже в начале встречи удалось шокировать соперника, отличившись дважды к 17-й минуте. Сначала Брайан Бробби отправил мяч в сетку с близкого расстояния, замкнув прострел слева от Коди Гакпо. А затем нидерландцы практически повторили первый гол, но теперь уже Дензел Думфрис простреливал с правого фланга, а Бробби оформил дубль.

Под занавес первого тайма Швеция смогла поразить ворота соперника, однако гол был отменен, поскольку Густаф Лагербильке после навеса пробил результативно головой, пребывая в офсайде.

В начале второй половины матча Нидерланды сняли вопросы о будущем победителе, доведя результат до разгромного. Уже на 47-й минуте Гакпо замкнул на дальней прострел справа от Думфриса, а спустя семь минут оформил дубль, получив мяч слева в штрафной и пробив низом в ближний угол.

Шведская сборная достаточно быстро один мяч отквитала усилиями Антони Эланги, которого на 59-й минуте вывели по центру на ворота, а тот переиграл голкипера. Однако этим скандинавы и ограничились. А под конец игры точку в поединке поставил Крисенсио Саммервилл, точно пробив низом с линии штрафной в левый нижний угол.

После двух сыгранных матчей Нидерланды набрали четыре очка, а Швеция имеет в своем активе три балла.

Другой поединок второго тура в группе F между сборными Туниса и Японии состоится позже.

Статистика матча Нидерланды - Швеция 2-го тура группового этапа ЧМ-2026

Нидерланды - Швеция 5:1

Голы: Бробби, 5, 17, Гакпо, 47, 54, Саммервилл, 89 - Эланга, 59

Ожидаемые голы (xG): 2.47 - 0.98
Владение мячом: 51% - 49%
Удары: 10 - 16
Удары в створ: 7 - 8
Угловые: 2 - 5
Фолы: 9 - 12

Нидерланды: Вербрюгген - Думфрис, ван Хеке, ван Дейк, ван де Вен - Гравенберх, де Йонг (Копмейнерс, 59), Рейндерс (Тил, 59) - Мален (Саммервилл, 46), Бробби (Депай, 72), Гакпо (Ланг, 90+1).

Швеция: Нордфельдт - Лагербильке, Хин, Линделеф - Бернгардссон (Эланга, 56), Карльстрем (Зенели, 56), Айяри (Али, 79), Гудмундссон (Страуд, 90+3) - Нюгрен (Бергвалль, 56) - Исак, Дьекереш.

Предупреждения: Гудмундссон, Айяри, Бергвалль.

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