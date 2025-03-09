Капелло: Гвардиола навредил футболу, пусть и не по своей вине

Бывший тренер Фабио Капелло заявил, что влияние Пепа Гвардиолы разрушило футбол.

Итальянец считает, что попытки других тренеров скопировать стиль игры испанского специалиста плохо сказался на состоянии футбола.

Очень многие фанаты разочаровались в игре и перестали смотреть матчи, довольствуясь короткими роликами.

"Пеп Гвардиола нанес огромный ущерб футболу, пусть и не по своей вине. Потому что все тренеры потратили 10 лет, пытаясь его копировать. Итальянский футбол был переполнен этим и потерял свою природу. Я говорил: "Прекратите, у вас нет таких игроков, как у Гвардиолы!"

Кроме того, навязывалась абсурдная идея, что хорошая игра может быть только такой. Касание, касание, еще касание, снова касание... Теперь в итальянском футболе вратари разыгрывают мяч! Это катастрофа и, кроме того, скука, которая отвернула многих от футбола – теперь им достаточно посмотреть основные моменты. Зачем смотреть 90 минут пасов и горизонтальных передач без борьбы и рывков?" - цитирует Капелло El Mundo.

Ранее также Гвардиола прокомментировал поражение от Ноттингема.

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