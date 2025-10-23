iSport.ua
Русский Українська
Футбол

Рома с Довбиком неожиданно уступила Виктории

Чехи забили два быстрых гола и уверенно сыграли в обороне.
Вчера, 23:55       Автор: Андрей Безуглый
Рома - Виктория / Getty Images
Рома - Виктория / Getty Images

В четверг, 23 октября, Рома принимала дома Викторию Пльзень. Артем Довбик вышел в стартовом составе.

Довольно быстро гостям удалось удивить римлян. Принц Аду совершил сольный проход и открыл счет уже на 20-й минуте.

И почти сразу чехи удвоили преимущество, проведя быстрыю атаку против демотивированного соперника. Рома вроде как перехватила инициативу, но в первом тайме так и не смогла создать хотя бы момент.

На старте второго тайма Рома получила пенальти, который оформил Пауло Дибала. Но в итоге в оставшеемся время хозяева все равно не сумели пробиться сквозь защиту и забрать хотя бы одно очко.

Статистика матча Рома - Виктория 3-го тура Лиги Европы

Рома - Виктория 1:2
Голы: Дибала (пенальти), 54 - Аду, 20, Суаре, 22

Ожидаемые голы (xG): 2.36 - 0.16
Владение мячом: 68% - 28%
Удары: 20 - 6
Удары в створ: 8 - 2
Угловые: 10 - 3
Фолы: 12 - 19

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Рома Виктория Пльзень

Статьи по теме

"Могут много забивать": Голкипер Ромы сравнил Довбика и Фергюсона "Могут много забивать": Голкипер Ромы сравнил Довбика и Фергюсона
Интер минимально переиграл Рому с Довбиком Интер минимально переиграл Рому с Довбиком
"Забыли и движемся вперед": Довбик рассказал, в каком клубе мог оказаться летом "Забыли и движемся вперед": Довбик рассказал, в каком клубе мог оказаться летом
"Не хочу ставить какую-то планку": Довбик озвучил свои задачи в текущем сезоне "Не хочу ставить какую-то планку": Довбик озвучил свои задачи в текущем сезоне

Видео

Самсунспор - Динамо: обзор матча и видео голов
Самсунспор - Динамо: обзор матча и видео голов

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Рейтинг WTA: Свитолина потеряла позицию, Костюк, Ястремская и Стародубцева поднялись в рейтинге
просмотров
Рейтинг ATP: в ТОП-10 одно изменение, украинцы теряют позиции
просмотров
Формула 1: Личный зачет пилотов в сезоне-2025
просмотров
Футбол сегодня: Рома против Виктории, Зинченко с новым тренером и украинские гранды в Лиге конференций
просмотров

Последние новости

Еврокубки00:50
Лень заинтересовал самый титулованный клуб Евролиги
Лига конференций00:40
Экс-игрок Динамо красочно прокомментировал поражение команды
Лига конференций00:35
Джеко установил рекорд Лиги конференций
Лига конференций00:14
Лига конференций: поражения Шахтера и Динамо, Фиорентина разгромила Рапид, АЕК Ларнака одолел Кристал Пэлас
Лига конференций00:05
Самсунспор - Динамо: обзор матча и видео голов
Лига Европы00:02
Ноттингем уверенно разобрался с Порту
Вчера, 23:55
Лига Европы23:55
Рома с Довбиком неожиданно уступила Виктории
Лига конференций23:54
Динамо потерпело разгром от Самсунспора
Лига конференций23:25
Зинченко травмировался в матче с Порту
Бокс22:52
Фьюри поделился мыслями о возобновлении карьеры
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK