Рома с Довбиком неожиданно уступила Виктории
В четверг, 23 октября, Рома принимала дома Викторию Пльзень. Артем Довбик вышел в стартовом составе.
Довольно быстро гостям удалось удивить римлян. Принц Аду совершил сольный проход и открыл счет уже на 20-й минуте.
И почти сразу чехи удвоили преимущество, проведя быстрыю атаку против демотивированного соперника. Рома вроде как перехватила инициативу, но в первом тайме так и не смогла создать хотя бы момент.
На старте второго тайма Рома получила пенальти, который оформил Пауло Дибала. Но в итоге в оставшеемся время хозяева все равно не сумели пробиться сквозь защиту и забрать хотя бы одно очко.
Статистика матча Рома - Виктория 3-го тура Лиги Европы
Рома - Виктория 1:2
Голы: Дибала (пенальти), 54 - Аду, 20, Суаре, 22
Ожидаемые голы (xG): 2.36 - 0.16
Владение мячом: 68% - 28%
Удары: 20 - 6
Удары в створ: 8 - 2
Угловые: 10 - 3
Фолы: 12 - 19
