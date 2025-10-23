Рома с Довбиком неожиданно уступила Виктории

Чехи забили два быстрых гола и уверенно сыграли в обороне.

В четверг, 23 октября, Рома принимала дома Викторию Пльзень. Артем Довбик вышел в стартовом составе.

Довольно быстро гостям удалось удивить римлян. Принц Аду совершил сольный проход и открыл счет уже на 20-й минуте.

И почти сразу чехи удвоили преимущество, проведя быстрыю атаку против демотивированного соперника. Рома вроде как перехватила инициативу, но в первом тайме так и не смогла создать хотя бы момент.

На старте второго тайма Рома получила пенальти, который оформил Пауло Дибала. Но в итоге в оставшеемся время хозяева все равно не сумели пробиться сквозь защиту и забрать хотя бы одно очко.

Статистика матча Рома - Виктория 3-го тура Лиги Европы

Рома - Виктория 1:2

Голы: Дибала (пенальти), 54 - Аду, 20, Суаре, 22

Ожидаемые голы (xG): 2.36 - 0.16

Владение мячом: 68% - 28%

Удары: 20 - 6

Удары в створ: 8 - 2

Угловые: 10 - 3

Фолы: 12 - 19

