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Футбол

Фабрегас стремится заманить в Комо чемпиона Европы

Молодой специалист готов приютить соотечественника.
Сегодня, 12:49       Автор: Антон Федорцив
Альваро Мората / Getty Images
Альваро Мората / Getty Images

Нападающий Альваро Мората попал в сферу интересов итальянского Комо. Опытный форвард может покинуть стамбульский Галатасарай, сообщает Sky Sport.

Права на испанца принадлежат итальянскому Милану. В чемпионате Турции Мората выступает на правах аренды до января 2026 года. Галатасарай наделен правом выкупа нападающего за 8-9 млн евро.

Мората открыт к переходу в Комо. Если "россонери" смогут разорвать арендное соглашение, то отпустят форварда в ряды "озерников". Милан стремится выручить за испанца 18–20 млн с бонусами.

Тем временем итальянский Наполи нацелился на топ-вратаря Серии A.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Милан галатасарай Сеск Фабрегас Альваро Мората Комо

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