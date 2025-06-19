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Футбол

Наполи нацелился на покупку вратаря из Серии A

Чемпион Италии решил укрепить последний рубеж.
Вчера, 23:57       Автор: Антон Федорцив
Ваня Милинкович-Савич / Getty Images
Ваня Милинкович-Савич / Getty Images

Итальянский Наполи работает над громким трансфером на внутреннем рынке. "Партенопейцы" ведут переговоры о переходе голкипера Торино Вани Милинковича-Савича, утверждает инсайдер Фабрицио Романо в X.

Чемпион предложил 18 млн евро за вратаря. Наполи решил сделать ход на фоне интереса к сербу от других клубов. В частности, к Милинковичу-Савичу присматривается английский Манчестер Юнайтед.

Кипер "быков" стал одним из героев сезона 2024/25. Милинкович-Савич пропустил 42 мяча за 37 матчей Серии A. На "ноль" сербский вратарь отыграл 10 поединков и предотвратил 10.56 мячей (xGP).

Тем временем итальянская Парма назначила главным тренером Карлоса Куэсту.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: наполи торино Ваня Милинкович-Савич

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