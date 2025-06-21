Манчестер Сити выбрал преемника Гвардиолы

Манчестер Сити определился с кандидатом, который в будущем заменит Пепа Гвардиолу, утверждает Стив Кэй.

По информации журналиста, руководство клуба внимательно следит за успехами Сеска Фабрегаса.

Напомним, что испанский специалист хорошо зарекомендовал себя в Комо, заняв с командой 10-е место в Серии А в дебютном сезоне. На Фабрегаса претендовал Интер, однако Комо сумел удержать тренера.

Манчестер Сити же, вероятней всего, попробует забрать Фабрегаса себе в 2027 года, когда истечет контракт Гвардиолы.

Ранее также Ноттингем определился с главным тренером.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!