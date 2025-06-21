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Футбол

Манчестер Сити выбрал преемника Гвардиолы

Сеск Фабрегас приглянулся "горожанам".
Сегодня, 16:55       Автор: Андрей Безуглый
Сеск Фабрегас / Getty Images
Сеск Фабрегас / Getty Images

Манчестер Сити определился с кандидатом, который в будущем заменит Пепа Гвардиолу, утверждает Стив Кэй.

По информации журналиста, руководство клуба внимательно следит за успехами Сеска Фабрегаса.

Напомним, что испанский специалист хорошо зарекомендовал себя в Комо, заняв с командой 10-е место в Серии А в дебютном сезоне. На Фабрегаса претендовал Интер, однако Комо сумел удержать тренера. 

Манчестер Сити же, вероятней всего, попробует забрать Фабрегаса себе в 2027 года, когда истечет контракт Гвардиолы.

Ранее также Ноттингем определился с главным тренером.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Манчестер Сити Сеск Фабрегас

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