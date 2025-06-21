Сенсация АПЛ продлила контракт с главным тренером

Английский Ноттингем Форест стремится сохранить наставника команды. "Лесники" пролонгировали сотрудничество с Нуну Эшпириту Санту, сообщает официальный сайт клуба.

Португалец заключил контракт на 3 года. Во главе Форест он уже отработал два сезона. Эшпириту Санту сумел вернуть "лесников" в еврокубки после 30-летней паузы.

В прошлом сезоне Ноттингем до последнего претендовал на место в Лиге чемпионов. Однако, поражение от лондонского Челси в последнем туре отбросило Форест на 7-е место. "Лесники" сыграют в Лиге конференций.

Тем временем английский Ливерпуль объявил о трансфере звезды чемпионата Германии.

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