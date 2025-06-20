Ливерпуль объявил о подписании звезды Бундеслиги
Ливерпуль окончательно оформил трансфер полузащитника леверкузенского Байера и сборной Германии Флориана Вирца.
Как сообщает официальный сайт "красных", 22-летний футболист успешно прошел медицинское обследование и подписал с клубом многолетний контракт.
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Срок действия договора не уточняется, но, по информации британских СМИ, соглашение игрока с мерсисайдцами рассчитано на пять лет.
It's official 📸🇩🇪 pic.twitter.com/fUjxFWc0Yz— Liverpool FC (@LFC) June 20, 2025
Сумма трансфера составила 100 миллионов фунтов стерлингов плюс 16 миллионов в виде бонусов (около 117 плюс 19 миллионов евро).
From Leverkusen to Liverpool 🌍 pic.twitter.com/ZGwv3cJysi— Liverpool FC (@LFC) June 20, 2025
В минувшем сезоне Вирц провел за Байер во всех турнирах 45 матчей, отличившись 16 голами и 15 результативными передачами.
Ранее сообщалось, что Ливерпуль нацелился на защитника сборной Англии.
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