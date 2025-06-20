Ливерпуль объявил о подписании звезды Бундеслиги

Ливерпуль окончательно оформил трансфер полузащитника леверкузенского Байера и сборной Германии Флориана Вирца.

Как сообщает официальный сайт "красных", 22-летний футболист успешно прошел медицинское обследование и подписал с клубом многолетний контракт.

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Срок действия договора не уточняется, но, по информации британских СМИ, соглашение игрока с мерсисайдцами рассчитано на пять лет.

Сумма трансфера составила 100 миллионов фунтов стерлингов плюс 16 миллионов в виде бонусов (около 117 плюс 19 миллионов евро).

From Leverkusen to Liverpool 🌍 pic.twitter.com/ZGwv3cJysi — Liverpool FC (@LFC) June 20, 2025

В минувшем сезоне Вирц провел за Байер во всех турнирах 45 матчей, отличившись 16 голами и 15 результативными передачами.

Ранее сообщалось, что Ливерпуль нацелился на защитника сборной Англии.

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