Ливерпуль хочет совершить еще один дорогой трансфер

Ливерпуль готов поторговаться с Ньюкаслом за Александра Исака, утверждает GiveMeSport.

Издание пишет, что мерсисайдцы готовы предложить за шведа более 100 млн фунтов и различные бонусы.

Теоретически, этот трансфер может оказаться даже дороже перехода Флориана Виртца, который обойдется клубу в предположительно 116 млн евро.

Ньюкасл же хочет за своего главного бомбардира не менее 150 млн фунтов, однако стороны вполне могут найти компромисс.

Деньги на Исака мерсисайдцы планируют получить с продажи Дарвина Нуньеса.

Ранее также сообщалось, что Виртц сегодня должен прибыть в Ливерпуль.

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