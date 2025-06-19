Ливерпуль в шаге от рекордного трансфера

Флориан Виртц сегодня прибудет в Англию.

Немецкий полузащитник Флориан Виртц сегодня должен отправиться в Британию, сообщают сразу несколько источников.

Фабрицио Романо утверждает, что сделка была согласована еще неделю назад, а сегодня Виртц прибудет в Ливерпуль, чтобы подписать все бумаги.

Эту информацию подтверждают и другие журналисты. В пятницу, 20 июня, хавбек пройдет медосмотр, и после этого сделка будет завершена.

Напомним, что трансфер Флориана Виртца станет самым дорогим в истории Ливерпуля. Предыдущий рекорд принадлежал Дарвину Нуньесу, которого купили из Бенфики за 85 млн евро.

Ранее также стало известно, кто стал новым капитаном Манчестер Сити.

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