Манчестер Сити получил нового капитана

Опытный полузащитник пошел вверх в командной иерархии.

Английский Манчестер Сити сменил капитана команды. Повязку получил хавбек сборной Португалии Бернарду Силву, сообщает The Guardian.

Ветеран "горожан" принял обязанности от Кайла Уокера. Англичанин был капитаном Манчестер Сити в 2023-2025 гг. После его ухода в итальянский Милан на правах аренды повязку носили Рубен Диаш и Кевин Де Брюйне.

Силва отыграл 8 сезонов за "горожан". Он завоевал 6 чемпионских титулов, выиграл кубок Лиги чемпионов 2022/23 и многие другие трофеи. Общая статистика португальца в клубе – 404 матча, 71 гол, 72 ассиста.

Напомним, ранее Пеп Гвардиола подтвердил прощание Манчестер Сити с вингером Джеком Грилишем.

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