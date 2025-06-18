Гвардиола подтвердил, что звезда команды покидает Манчестер Сити

Полузащитник сборной Англии Джек Грилиш покинет Манчестер Сити.

Главный тренер команды публично подтвердил уход 28-летнего игрока.

"Джек – исключительный игрок... но он должен играть. В течение последних двух сезонов он играл не так много, и теперь должен вернуться к регулярной игре, снова почувствовать бабочек в животе, когда играет каждые три дня, и снова показать то качество, которое он имеет", – цитирует Гвардиолу Фабрицио Романо в Twitter.

В сезоне 2024/25 Грилиш провел лишь 20 матчей в чемпионате Англии, отметившись одним голом и одним ассистом.

Отметим, что услугами Грилиша интересуются Байер, Тоттенхэм, Ньюкасл, Наполи и Астон Вилла.

Ранее сообщалось, что Кайл Уокер может стать одноклубником футболиста сборной Украины.

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