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Футбол

Уокер может стать одноклубником футболиста сборной Украины

Англичанин не входит в планы Манчестер Сити.
Сегодня, 08:10       Автор: Митя Шитко
Кайл Уокер / Getty Images
Кайл Уокер / Getty Images

Правый защитник Манчестер Сити Кайл Уокер покинет клуб в летнее трансферное окно.

Как сообщает журналист Бен Джейкобс в Twitter, Эвертон, в составе которого выступает украинец Виталий Миколенко, заинтересован в подписании 35-летнего футболиста.

"Ириски" уже провели переговоры с Уокером, однако с Манчестер Сити пока не общался.

Англичанин не входит в планы Манчестер Сити на следующий сезон.

Вторую половину текущей кампании Уокер провел на правах аренды за Милан. На его счету 34 матча без результативных действий. 

Ранее сообщалось, что турецкий гранд хочет подписать хавбека Манчестер Сити.

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