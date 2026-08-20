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Футбол

Манчестер Сити пытается подписать 100-миллионного бразильца

Алан Андраде должн заменить Савиньо.
Сегодня, 18:35       Автор: Андрей Безуглый
Алан Андраде / Getty Images
Алан Андраде / Getty Images

Манчестер Сити работает над трансфером Алана Андраде, сообщает The Athletic.

22-летний вингер Палмейраса должен будеть заменить Савиньо, который приближается к переходу в Тоттенхэм.

Однако сделка вряд ли будет простой. Зимой Палмейрас отказал зениту и Наполи, требуя за игрока 40 млн евро.

А сейчас бразильский клуб и вовсе не хочет продавать игрока. Однако инсайдеры утверждают, что в контракте Андраде есть отступные в размере 100 млн евро.

На текущий момент неизвестно, активируют ли клаусулу Манчестер Сити, или будет пытаться договориться с Палмейрасом.

Ранее также сообщалось, что Тоттенхэм хочет провернуть двойной трансфер.

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