Джокович стал чемпионом турнира в Китае, не доиграв второй матч подряд

Сербский теннисист Новак Джокович выиграл турнир ATP 500 в Пекине.

Напомним, что в полуфинале Джокович встретился с даниилом медведевым, который не доиграл матч из-за дисквалификации.

В финале же серь встретился с Алексом де Минором, где на тай-брейке выиграл первый сет. После этого австралиец запросил медицинскую паузу.

На второй сет де Минор вышел с перемотанным бедром, а уже после первого гейма решил завершить матч.

Таким образом Джокович выиграл турнир, не доиграв до конца ни один из двух последних матчей.

Ранее также Александра Олейникова уверенно стартовала на турнире в Сучжоу.

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