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Футбол

Каррагер дал жесткий комментарий касательно наказания для Манчестер Сити

Клуб должен получить серьезные санкции ради их же блага.
Сегодня, 17:15       Автор: Андрей Безуглый
Джейми Каррагер / Getty Images
Джейми Каррагер / Getty Images

Легенда Ливерпуля Джейми Каррагер заявил, что Манчестер Сити должен быть быстро и жестко наказан.

Напомним, что ранее "горожане" были признаны виновными в финансовых махинациях. Однако мера наказания пока не определена.

Каррагер считает, что наказывать клуб снятием очков бесполезно, так как они переждут год в низших лигах и вернуться в АПЛ с положительных имиджем.

Наказание должно быть более существенным и быстрым, чтобы позволить клубу и болельщикам перевернуть позорную страницу. Однако владельцы Сити на такое попросту не пойдут.

Если речь идет о снятии 80 или 100 очков, то это приведет к вылету из лиги всего на один сезон, после чего команда вернется обратно.

Конечно, некоторые игроки уйдут, но другие могут сказать: "Я готов потерпеть это год". К тому же это может укрепить связь с болельщиками и создать клубу положительный имидж.

Не представляю, как владельцы смогут остаться в клубе. Как им можно доверять, если их признают виновными в подобных нарушениях? Больше всего меня беспокоит то, что в случае проигрыша апелляции они не скажут: "Ладно, мы принимаем наказание и движемся дальше".

Думаю, учитывая их происхождение, власть и финансовые возможности, они никогда не признают своей вины и всегда будут утверждать, что с ними поступили несправедливо. Они назовут это фарсом, обвинят АПЛ или конкретных людей. Полагаю, они будут бесконечно затягивать разбирательство, и это лишь потянет футбол на дно.

Ситуацию необходимо разрешить – как ради самого футбола, так и ради Манчестер Сити и его болельщиков, чтобы они могли перевернуть эту страницу. Но я не думаю, что с этими людьми это вообще возможно

Ранее также легенда МЮ прокомментировал ситуацию с Роналду.

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