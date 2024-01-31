Состоялась жеребьевка матча Украина - США на Кубке Дэвиса
Матчи пройдут 1-2 февраля в Вильнюсе.
В среду, 31 января, состоялась жеребьевка квалификационного матча Украина - США на Кубке Дэвиса.
Церемония прошла в Посольстве Украины в Литовской республики с участием посла Петра Бешты.
Напомним, что из-за войны Украины проводит уже третий Кубок Дэвиса вне страны, в этот раз номинально домашний поединок состоится в Вильнюсе.
Расписание матча Кубка Дэвиса Украина - США
Четверг, 1 февраля
- 18:00 Алексей Крутых - Себастьян Корда
- 20:00 Вячеслав Белинский - Тейлор Фриц
Пятница, 2 февраля
- 17:00 Вячеслав Белинский/Илья Белобородько - Хуан Себастьян Кабаль/Роберт Фара
- 19:00 Алексей Крутых - Даниэль Элаи Галан
- 21:00 Владислав Орлов - Николас Мехия
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