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Состоялась жеребьевка матча Украина - США на Кубке Дэвиса

Матчи пройдут 1-2 февраля в Вильнюсе.
Сегодня, 15:55
Сборная Украины на Кубок Дэвиса / ФТУ
Сборная Украины на Кубок Дэвиса / ФТУ

В среду, 31 января, состоялась жеребьевка квалификационного матча Украина - США на Кубке Дэвиса.

Церемония прошла в Посольстве Украины в Литовской республики с участием посла Петра Бешты.

Напомним, что из-за войны Украины проводит уже третий Кубок Дэвиса вне страны, в этот раз номинально домашний поединок состоится в Вильнюсе.

Расписание матча Кубка Дэвиса Украина - США

Четверг, 1 февраля

  • 18:00 Алексей Крутых - Себастьян Корда
  • 20:00 Вячеслав Белинский - Тейлор Фриц

Пятница, 2 февраля

  • 17:00 Вячеслав Белинский/Илья Белобородько - Хуан Себастьян Кабаль/Роберт Фара
  • 19:00 Алексей Крутых - Даниэль Элаи Галан
  • 21:00 Владислав Орлов - Николас Мехия

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