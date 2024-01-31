Состоялась жеребьевка матча Украина - США на Кубке Дэвиса

В среду, 31 января, состоялась жеребьевка квалификационного матча Украина - США на Кубке Дэвиса.

Церемония прошла в Посольстве Украины в Литовской республики с участием посла Петра Бешты.

Напомним, что из-за войны Украины проводит уже третий Кубок Дэвиса вне страны, в этот раз номинально домашний поединок состоится в Вильнюсе.

Расписание матча Кубка Дэвиса Украина - США

Четверг, 1 февраля

18:00 Алексей Крутых - Себастьян Корда

20:00 Вячеслав Белинский - Тейлор Фриц

Пятница, 2 февраля

17:00 Вячеслав Белинский/Илья Белобородько - Хуан Себастьян Кабаль/Роберт Фара

19:00 Алексей Крутых - Даниэль Элаи Галан

21:00 Владислав Орлов - Николас Мехия

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!