Европейская сборная отказывается играть с Израилем

Ирландия приняла такое решение под давление "общественных настроений".

Сборная Ирландии не хочет играть со сборной Израиля, пишет The Athletic.

Ассоциация Ирландии уже обратилась в УЕФА с просьбой развести команду с Израилем, рассказал генеральный директор Футбольной ассоциации Ирландии (FAI) Дэвид Карелл.

По словам Каррелла, они сразу получили отказ, так как между странами нет прямого конфликта.

Также директор отметил, что истинной причиной такого обращения, якобы, стали общественные настроения.

Напомним, что сборные Ирландии и Израиля должны встретиться в рамках Лиги наций.

Ранее также сообщалось, что африканские сборные поддержали Инфантино.

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