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Футбол

Европейская сборная отказывается играть с Израилем

Ирландия приняла такое решение под давление "общественных настроений".
Вчера, 21:50       Автор: Андрей Безуглый
Getty Images
Getty Images

Сборная Ирландии не хочет играть со сборной Израиля, пишет The Athletic.

Ассоциация Ирландии уже обратилась в УЕФА с просьбой развести команду с Израилем, рассказал генеральный директор Футбольной ассоциации Ирландии (FAI) Дэвид Карелл.

По словам Каррелла, они сразу получили отказ, так как между странами нет прямого конфликта.

Также директор отметил, что истинной причиной такого обращения, якобы, стали общественные настроения.

Напомним, что сборные Ирландии и Израиля должны встретиться в рамках Лиги наций.

Ранее также сообщалось, что африканские сборные поддержали Инфантино.

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