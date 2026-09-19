Барселона почти согласовала новый контракт с одной из главных звезд

Рафинья останется в клубе до 2030 года.

Спортивный директор Барселоны Деку заявил, что клуб ведет переговоры с Рафиньей.

По словам функционера, уже на будущей неделе клуб заключит новые сделки с Рафиньей, Марком Берналем и Хави Эспартом.

29-летний бразилец согласовал с клубом новое соглашение до 2030 года. Естественно, игрок получит улучшенные условия.

Аналогичная ситуация и с Берналем и Эспартом, однако сроки их новых контрактов не раскрываются.

В текущем сезоне Рафинья провел семь матчей, отличившись одиннадцатью голами и тремя ассистами.

Ранее также сообщалось, что Барселона не стала заключать контракт с известным банком.

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