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Фулхэм - Челси 0:2 Видео голов и лучших моментов матча АПЛ 02.10.2023

"Синие" добыли важную победу в лондонском дерби.
Сегодня, 07:43
Михаил Мудрик в матче с Фулхэмом / Getty Images
Михаил Мудрик в матче с Фулхэмом / Getty Images

В понедельник, 2 октября, Фулхэм на своем поле принимал Челси в рамках чемпионата Англии.

В первом тайме подопечные Маурисио Почеттино дважды поразили ворота соперника.

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Сначала свой гол забил Мудрик, который впервые отличился за Челси в официальных играх, а также свой момент реализовал Броя.

Вашему вниманию видео голов матча Фулхэм - Челси в АПЛ:

Фулхэм - Челси 0:2
Голы: Мудрик, 18, Броя, 19.

Фулхэм: Лено - Кастань, Диоп, Рим, Робинсон - Рид (Кейрни, 66), Пальинья, Перейра (Лукич, 75) - Уилсон (Ивоби, 53), Хименес (Винисиус, 53), Виллиан.

Челси: Санчес - Дисаси, Силва, Колвилл, Кукурелья - Кайседо (Мадуэке, 90+5), Галлахер, Фернандес (Матос, 90+5) - Палмер (Угочукву, 78), Броя (Стерлинг, 65), Мудрик (Матсен, 46).

Предупреждения: Винисиус, Перейра - Кукурелья, Палмер, Стерлинг, Санчес.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Челси Михаил Мудрик

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