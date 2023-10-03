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Мудрик получил травму по ходу матча Фулхэм - Челси

В клубе не считают повреждение украинца слишком серьезным.
Сегодня, 00:56
Михаил Мудрик / Getty Images
Михаил Мудрик / Getty Images

Михаил Мудрик стал одним из героев матча седьмого тура АПЛ, в котором его Челси обыграл Фулхэм со счетом 2:0.

Вингер сборной Украины записал на свой счет первый гол "пенсионеров" в этой встрече, который стал для него дебютным с момента его трансфера из донецкого Шахтера.

Однако, несмотря на гол, в перерыве главный тренер Челси Маурисио Почеттино заменил 22-летнего украинца.

Как сообщает Chelsea Express со ссылкой на Sky Sports, по ходу первого тайма Мудрик получил повреждение бедра. При этом в клубе не считают эту травму слишком серьезной.

Напомним, что несколькими днями ранее Виктор Цыганков был заменен в перерыве матча Жирона - Реал (0:3), после чего стало известно, что экс-вингер Динамо травмировался.

Из-за этого он пропустит ближайшие матчи сборной Украины в отборе ЧЕ-2024 против Северной Македонии и Мальты.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Челси фулхэм АПЛ Михаил Мудрик

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