Мудрик получил травму по ходу матча Фулхэм - Челси
Михаил Мудрик стал одним из героев матча седьмого тура АПЛ, в котором его Челси обыграл Фулхэм со счетом 2:0.
Вингер сборной Украины записал на свой счет первый гол "пенсионеров" в этой встрече, который стал для него дебютным с момента его трансфера из донецкого Шахтера.
Однако, несмотря на гол, в перерыве главный тренер Челси Маурисио Почеттино заменил 22-летнего украинца.
Как сообщает Chelsea Express со ссылкой на Sky Sports, по ходу первого тайма Мудрик получил повреждение бедра. При этом в клубе не считают эту травму слишком серьезной.
Напомним, что несколькими днями ранее Виктор Цыганков был заменен в перерыве матча Жирона - Реал (0:3), после чего стало известно, что экс-вингер Динамо травмировался.
Из-за этого он пропустит ближайшие матчи сборной Украины в отборе ЧЕ-2024 против Северной Македонии и Мальты.
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