iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

Ребров подвел итоги группового этапа Лиги наций

Тренер сборной Украины поблагодарил коллектив за то, что они смогли перевернуть ситуацию.
Сегодня, 19:36
Сергей Ребров / Getty Images
Сергей Ребров / Getty Images

Главный тренер сборной Украины Сергей Ребров высказался об итогах группового этапа Лиги наций для него и его подопечных.

По словам Реброва, он благодарен коллективу за то, что удалось оправиться после неудач в сентябре.

«Заканчиваем групповую фазу Лиги Наций с чрезвычайно важной победой, которая дает нам возможность сыграть в плей-офф за выход в элитный дивизион.

Хочу поблагодарить команду за последние два месяца, которые привели к четырем беспроигрышным матчам и гораздо более приятному раскладу в группе после очень неудачного начала этого турнира в сентябре».

Также Сергей Станиславович отметил важность национальной команды в контексте напоминания о войне в Украине.

«Хочу поблагодарить и за то, что 1000 дней после начала полномасштабного вторжения РФ на территорию Украины и непрерывных атак на гражданских объектах и людей, они продолжают напоминать миру о том, что война в Украине продолжается», - резюмировал руководитель „желто-голубых“.

Ранее Ребров похвалил Алексея Сыча, который дебютировал в игре против Албании.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Сергей Ребров Лига наций

Статьи по теме

Ребров похвалил дебютанта сборной Украины за игру против Албании Ребров похвалил дебютанта сборной Украины за игру против Албании
Ребров: Во втором тайме никто не просил "садиться" Ребров: Во втором тайме никто не просил "садиться"
Онлайн-трансляция жеребьевки Лиги наций: Украина узнает своих соперников Онлайн-трансляция жеребьевки Лиги наций: Украина узнает своих соперников
Лига наций: Украина сразится за выход в Дивизион А, Албания вылетела в Дивизион С Лига наций: Украина сразится за выход в Дивизион А, Албания вылетела в Дивизион С
Помочь журналистам

Видео

Усик потролил Фьюри, вспомнив его оскорбления и Джо Байдена
Усик потролил Фьюри, вспомнив его оскорбления и Джо Байдена

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Календарь матчей сборной Украины: "сине-желтые" победили Албанию и поборятся за элиту Лиги наций
просмотров
Биатлон-2024/2025: расписание и результаты всех гонок Кубка и чемпионата мира
просмотров
Рейтинг WTA: Стародубцева вылетела из ТОП-100, Володько – из ТОП-500
просмотров
Рейтинг ATP: Джокович снова потерял позицию, Урсу теперь не первая ракетка Украины
просмотров

Последние новости

Европа20:59
Ювентус намерен вернуть в Италию нападающего Байера
Украина20:35
УХЛ: Киев Кепиталз одержали убедительную победу над Днепром
Европа20:28
Защитник Барселоны перенес операцию и выбыл еще на два месяца
Другие страны19:59
Защитник клуба МЛС: Лига создала все условия, чтобы Месси сиял
Европа19:50
Малиновский обратился к уволенному из Дженоа главному тренеру
Европа19:36
Ребров подвел итоги группового этапа Лиги наций
Европа18:53
Яремчук: Все чувствовали давление перед матчем с Албанией
Другие страны18:13
Матч российских команд прервали из-за воздушной тревоги
Лига наций17:35
УЕФА вынес вердикт по недоигранному матчу Лиги наций Румыния - Косово
Украина17:27
Зинченко поблагодарил фанатов за поддержку в ноябрьских матчах сборной
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK