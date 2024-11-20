Ребров подвел итоги группового этапа Лиги наций

Тренер сборной Украины поблагодарил коллектив за то, что они смогли перевернуть ситуацию.

Главный тренер сборной Украины Сергей Ребров высказался об итогах группового этапа Лиги наций для него и его подопечных.

По словам Реброва, он благодарен коллективу за то, что удалось оправиться после неудач в сентябре.

«Заканчиваем групповую фазу Лиги Наций с чрезвычайно важной победой, которая дает нам возможность сыграть в плей-офф за выход в элитный дивизион.

Хочу поблагодарить команду за последние два месяца, которые привели к четырем беспроигрышным матчам и гораздо более приятному раскладу в группе после очень неудачного начала этого турнира в сентябре».

Также Сергей Станиславович отметил важность национальной команды в контексте напоминания о войне в Украине.

«Хочу поблагодарить и за то, что 1000 дней после начала полномасштабного вторжения РФ на территорию Украины и непрерывных атак на гражданских объектах и людей, они продолжают напоминать миру о том, что война в Украине продолжается», - резюмировал руководитель „желто-голубых“.

Ранее Ребров похвалил Алексея Сыча, который дебютировал в игре против Албании.

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