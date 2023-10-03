Фулхэм - Челси 0:2: обзор матча и результат игры 02.10.2023

Лондонское дерби подарило первое взятие ворот в исполнении украинца в официальном поединке.

В понедельник, 2 октября, на Крэйвен Коттедж состоялось лондонское дерби Фулхэма и Челси.

Михаил Мудрик снова получил шанс проявить себя, выйдя в стартовом составе - и он этим шансом воспользовался.

На 18-й минуте украинский вингер наконец-то стал автором забитого гола в синей футболке. Михаил принял передачу от Леви Колвилла и переиграл Бернда Лено, открыв счет в матче.

И практически сразу же "пенсионеры" удвоили свое преимущество. Армандо Броя воспользовался ошибкой защитника "дачников" и забил свой первый гол за 359 дней.

К сожалению, на второй тайм Мудрик уже не вышел. Вместо него на поле оказался Иан Матсен.

После перерыва подопечные Марку Силвы создали несколько отличных моментов, которые могли помочь им вернуться в игру, но ни один из них так и не завершился голом.

Для Челси же второй тайм принес плохие новости: сначала вновь травмировался Броя, а под конец поединка настала очередь Мойзеса Кайседо.

За счет победы Челси догнал Фулхэм по очкам - у обоих лондонских клубов по восемь баллов. При этом "синие" оказались выше "дачников" (11-е и 13-е места соответственно).

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Статистика матча Фулхэм - Челси седьмого тура АПЛ

Фулхэм - Челси 0:2

Голы: Мудрик, 18, Броя, 19.

Ожидаемые голы (xG): 1,24 - 1,46

Владение мячом: 55% - 45%

Удары: 10 - 11

Удары в створ: 3 - 4

Фолы: 15 - 12

Фулхэм: Лено - Кастань, Диоп, Рим, Робинсон - Рид (Кейрни, 66), Пальинья, Перейра (Лукич, 75) - Уилсон (Ивоби, 53), Хименес (Винисиус, 53), Виллиан.

Челси: Санчес - Дисаси, Силва, Колвилл, Кукурелья - Кайседо (Мадуэке, 90+5), Галлахер, Фернандес (Матос, 90+5) - Палмер (Угочукву, 78), Броя (Стерлинг, 65), Мудрик (Матсен, 46).

Предупреждения: Винисиус, Перейра - Кукурелья, Палмер, Стерлинг, Санчес.

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