Мудрик отметился дебютным голом за Челси в матче с Фулхэмом

Наконец-то свершилось то, чего ждали все фанаты лондонского клуба.

В понедельник, 2 октября, на Крэйвен Коттедж в рамках седьмого тура АПЛ сошлись Фулхэм и Челси.

Во время лондонского дерби своим первым голом в футболке Челси наконец-то отметился Михаил Мудрик.

На 18-й минуте украинец врывался в штрафную соперника. Это заметил Леви Колвилл, который забросил ему на ход. Михаил грудью принял мяч и вторым касанием нанес удар под Берндом Лено.

Источник: скриншот

Источник: скриншот

Источник: скриншот

До этого дня Михаил Мудрик не мог забить свой первый гол за Челси в 23 официальных матчах подряд. При этом он успел отдать две результативные передачи.

Напомним, что главный тренер "пенсионеров" Маурисио Почеттино назвал Михаила Мудрика "уникальным игроком".

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