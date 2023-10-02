Почеттино: Мудрик - уникальный игрок

Однако ему предстоит еще многое сделать для адаптации.

Маурисио Почеттино высказался об адаптации Михаила Мудрика.

По словам аргентинского специалиста, Михаил - очень талантливый игрок, однако ему предстоит сделать еще очень многое для адаптации, лучше работать не спеша.

Кроме того Почеттино убежден, что переход украинца в Челси - это огромный вызов не только для игрока, но и для самого клуба.

"Говоря о Мише – конечно, он очень талантливый игрок, но с ним нужно работать не спеша. Его культура и все остальное совершенно не похожи на латиноамериканскую или любую другую.

Сейчас он старается быть более открытым, адаптироваться и быть более вовлеченным в любую ситуацию – не только на поле, но и за его пределами. Думаю, он прилагает огромные усилия, чтобы попытаться интегрироваться и лучше понять, что такое командная игра.

Он уникален. Я не могу вспомнить игрока, с которым мог бы сравнить его, я не смогу вспомнить ни одного. Это хороший вызов и для нас, и для него", – передает слова главного тренера Челси Yahoo.

Ранее также сообщалось, что в Челси на 100% уверены в Почеттино.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!