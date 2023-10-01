В Челси уверены, что Почеттино ведет клуб по нужному курсу

В лондонском Челси нет никакой паники, несмотря на последние результаты команды, пишет The Guardian.

Издание утверждает, что в клубе полностью доверяют Почеттино и более того, убеждены, что он ведет клуб по нужному курсу.

Аналитики клуба поработали над данными последних трех матчей и пришли к выводу, что игра клуба выравнивается, необходимо лишь сохранять самообладание.

Они отмечают, что по статистическим моделям клуб должен быть выше в таблице, что Челси отлично владеет мячом и пробегает больше своих соперников.

В связи с этим все в клубе намерены не поддаваться панике и довериться тому плану, который выбрал Тодд Боули.

Ранее также сообщалось, что европейские гранды следят за новым юным талантом в Бразилии.

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