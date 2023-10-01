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Футбол

МЮ и Брайтон нацелены подписать бразильского вундеркинда

Однако конкуренция за игрока просто огромная.
Сегодня, 14:45
Лорран / Getty Images
Лорран / Getty Images

Манчестер Юнайтед и Брайтон в погоне за бразильским открытием этого сезона Лорраном, пишет 90Min.

Лорран - 17-летний атакующий хавбек из Фламенго, которого уже называют одним из главных талантов поколения.

Мю и Брайтон уже ведут переговоры с клубом бразильца, Юнайтед при этом старается сделать все максимально быстро, чтобы опередить конкурентов.

Однако сам Фламенго не спешит продавать игрока, зная об интересе других европейских грандов. СМИ пишут, что отступные Лоррана составляют 50 млн евро.

Также стоит учитывать, что игрок не сможет переехать в Европу до лета следующего года, когда ему исполнится 18 лет.

Ранее также сообщалось, что еще одна еровпейская звезда может отправиться в Саудовскую Аравию.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: манчестер юнайтед Брайтон

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