Саудовские клубы попробуют летом подписать форварда Барселоны
Саудовские клубы намерены вернуться за Робертом Левандовски следующим летом, пишет Diario Sport.
Напомним, что саудовцы пытались купить поляка этим летом, но Роберт отклонил все предложения.
Однако в следуюющем году ситуация будет несколько иная, ведь у форварда к тому моменту останется год по контракту. Этим, в первую очередь, хочет воспользоваться Абха, которую тренирует экс-наставник сборной Польши Чеслав Михневич.
Кроме Абхи на подпись поляка претендуют еще минимум три саудовских клуба.
В данный момент Барселона считает Левандовски - одним из основных игроков своего проекта, потому попробует продлить поляка еще на год.
Ранее также сообщалось, что Лука Модрич дважды не попал в стартовый состав впервые за 11 лет.
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