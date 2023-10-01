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Футбол

Саудовские клубы попробуют летом подписать форварда Барселоны

Левандовски остается под прицелом.
Сегодня, 13:58
Роберт Левандовски / Getty Images
Роберт Левандовски / Getty Images

Саудовские клубы намерены вернуться за Робертом Левандовски следующим летом, пишет Diario Sport.

Напомним, что саудовцы пытались купить поляка этим летом, но Роберт отклонил все предложения.

Однако в следуюющем году ситуация будет несколько иная, ведь у форварда к тому моменту останется год по контракту. Этим, в первую очередь, хочет воспользоваться Абха, которую тренирует экс-наставник сборной Польши Чеслав Михневич.

Кроме Абхи на подпись поляка претендуют еще минимум три саудовских клуба.

В данный момент Барселона считает Левандовски - одним из основных игроков своего проекта, потому попробует продлить поляка еще на год.

Ранее также сообщалось, что Лука Модрич дважды не попал в стартовый состав впервые за 11 лет.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Барселона Роберт Левандовски

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