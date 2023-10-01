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Модрич впервые за 11 лет дважды подряд не попал в стартовый состав

Не зря хорват недоволен своим положением в команде.
Сегодня, 13:06
Лука Модрич / Getty Images
Лука Модрич / Getty Images

Лука Модрич отличился неприятным достижением в своей карьере, пишет AS.

38-летний хорват не попал в стартовый состав на матч с Жироной, а до этого остался на лавке против Лас-Пальмаса.

Впервые за 11 лет Лука дважды подярд не попал в стартовый состав, не имея ни травм, ни дисквалификаций. В последний раз Моуринью не выпустил хорвата в октябре 2012 года против Аякса и Барселоны.

Неудивительно, что хавбек недоволен своим положением и всерьез рассматривает переезд в МЛС. 

Ранее сообщалось, что Луку видели обедающим с Дэвидом Бекхэмом, а также испанские СМИ пишут, что лично Месси заинтересован в переходе хорвата.

Ранее также сообщалось, что Бавария намерена вернуть в клуб своего ветерана.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Лука Модрич Реал Мадрид

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