Модрич впервые за 11 лет дважды подряд не попал в стартовый состав

Лука Модрич отличился неприятным достижением в своей карьере, пишет AS.

38-летний хорват не попал в стартовый состав на матч с Жироной, а до этого остался на лавке против Лас-Пальмаса.

Впервые за 11 лет Лука дважды подярд не попал в стартовый состав, не имея ни травм, ни дисквалификаций. В последний раз Моуринью не выпустил хорвата в октябре 2012 года против Аякса и Барселоны.

Неудивительно, что хавбек недоволен своим положением и всерьез рассматривает переезд в МЛС.

Ранее сообщалось, что Луку видели обедающим с Дэвидом Бекхэмом, а также испанские СМИ пишут, что лично Месси заинтересован в переходе хорвата.

Ранее также сообщалось, что Бавария намерена вернуть в клуб своего ветерана.

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