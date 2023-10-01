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Ветеран Баварии вернется в клуб спустя два года

Джером Боатенг снова сыграет за мюнхенцев.
Сегодня, 09:28
Джером Боатенг / Getty Images
Джером Боатенг / Getty Images

Джером Боатенг и Бавария ведут переговоры о возвращении защитника в клуб, пишет Фабрицио Романо.

Напомним, 35-летний Боатенг выступал за мюнхенцев с 2011 по 2021 год, затем провел два года в Лионе, а с июле находится в поисках нового клуба.

По информации инсайдера, Джером уже прошел первую часть медосмотра и согласовал контракт, сделку планируют в ближайшие пару дней.

Бавария точно предложила немцу краткосрочное соглашение, однако сейчас неизвестно, до января или все же на весь сезон.

Ранее стало известно, в каком состоянии находится кипер Ваалвейка.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Бавария Мюнхен Джером Боатенг

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