Стало известно состояние голкипера Ваалвейка, потерявшего сознание в игре против Аякса

В рамках матча чемпионата Нидерландов случился страшный эпизод с участием голкипера Ваалвейка Этьенна Вессена.

Вессен потерял сознание на 83 минуте после столкновения с Браяном Бробби, а матч был остановлен.

Несколькими минутами ранее ESPN cообщил, что вратаря увезли в больницу для дальнейшего лечения. Журналистка Ивон ван Бик из газеты Dagbladet дополнила информацию, сообщив, что вратарь при этом находился в сознании.

Отметим, что Этьенн является основным в своей команде и в этом сезоне провел все 6 матчей, два из которых всухую.

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