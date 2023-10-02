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Плохая погода помешала Арсеналу отправиться во Францию на матч Лиги чемпионов

По этой причине также была отменена пресс-конференция Микеля Артеты.
Вчера, 23:39
Александр Зинченко / Getty Images
Александр Зинченко / Getty Images

Утром понедельника, 2 октября, лондонский Арсенал провел тренировку, после чего вылетел на матч группового этапа Лиги чемпионов против Ланса.

Однако, как сообщает talkSPORT, "канониры" сделали вынужденную посадку в Лутоне из-за плохой погоды.

По информации источника, представители лондонского клуба были вынуждены провести в аэропорту около четырех часов, прежде чем они смогли продолжить свое путешествие.

Вечером после прибытия в Ланс Микель Артета и Вильям Салиба должны были принять участие в предматчевой пресс-конференции, однако она была отменена.

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Так как это произошло не по вине Арсенала, УЕФА не станет штрафовать клуб за нарушение регламента. К тому же это первый подобный случай для англичан, так что они в любом случае получили бы лишь предупреждение.

Напомним, что матч второго тура группового этапа Лиги чемпионов между Лансом и Арсеналом состоится во вторник, 3 октября. Стартовый свисток поединка прозвучит в 22:00 по киевскому времени.

На ISPORT можно ознакомиться с расписанием и результатами всех матчей группового этапа Лиги чемпионов.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Арсенал Лондон Ланс

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