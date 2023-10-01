Игрок Арсенала признался, что если бы не его травма, то команда стала бы чемпионом

Салиба признал, что его повреждение решило исход гонки за титул.

Центральный защитник Арсенала Вильям Салиба считает, что клуб мог стать чемпионом в прошлом сезоне, если бы не его травма.

"Это очевидно, что со мной в боевой форме Арсенал мог бы стать чемпионом, но травмы – это часть футбола.

Я провел хороший сезон, но, к сожалению, получал травмы по ходу сезона и на самом его финише".

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"Но сейчас идет новый сезон с новыми амбициями, и я надеюсь, что мы сможем добиться еще большего", – сказал француз в интервью Get French Football News.

Напомним, Арсенал занял вторую строчку в прошлом сезоне АПЛ, отстав от Манчестер Сити на пять очков.

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