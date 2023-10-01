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Игрок Арсенала признался, что если бы не его травма, то команда стала бы чемпионом

Салиба признал, что его повреждение решило исход гонки за титул.
Сегодня, 20:17
Вильям Салиба / Getty Images
Вильям Салиба / Getty Images

Центральный защитник Арсенала Вильям Салиба считает, что клуб мог стать чемпионом в прошлом сезоне, если бы не его травма.

"Это очевидно, что со мной в боевой форме Арсенал мог бы стать чемпионом, но травмы – это часть футбола.

Я провел хороший сезон, но, к сожалению, получал травмы по ходу сезона и на самом его финише".

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"Но сейчас идет новый сезон с новыми амбициями, и я надеюсь, что мы сможем добиться еще большего", – сказал француз в интервью Get French Football News.

Напомним, Арсенал занял вторую строчку в прошлом сезоне АПЛ, отстав от Манчестер Сити на пять очков.

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