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Арсенал собирается продлить контракт с Зинченко

"Канониры" приготовили для украинского защитника новое долгосрочное соглашение.
Сегодня, 12:38
Александр Зинченко / Getty Images
Александр Зинченко / Getty Images

Лондонский Арсенал намерен продолжить сотрудничество с украинским защитником Александром Зинченко в долгосрочной перспективе.

Как сообщает журналист Николо Скира, "канониры" готовы начать переговоры с 26-летним футболистом о подписании нового контракта.

В английском клубе рассчитывают продлить трудовой договор с украинцем до лета 2028 года.

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Действующий контракт игрока рассчитан до июня 2026 года.

В нынешнем сезоне Зинченко провел за Арсенал восемь матчей во всех турнирах, не отметившись результативными действиями.

Всего украинец сыграл 41 поединок в составе лондонской команды, записав на свой счет один гол и две результативные передачи. Вместе с "канонирами" он стал обладателем Суперкубка Англии-2023.

Ранее главный тренер Арсенала Микель Артета высказался о возможном подписании нового форварда.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Арсенал Лондон Александр Зинченко

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