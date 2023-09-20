От Озила до Зинченко: как поменялся Арсенал с момента последнего участия в ЛЧ

В среду, 20 сентября, лондонский Арсенал проведет свой матч в рамках первого тура группового этапа Лиги чемпионов сезона-2023/24 против ПСВ.

Для "канониров" эта встреча очень важна, ведь они вернулись в главный европейский турнир спустя 7 лет.

За это время команда кардинально изменилась и наконец-то выборола право сыграть в ЛЧ. Давайте вспомним, каким был Арсенал в сезоне-2016/17.

Результаты

Сезон-2016/17: выход в 1/8 финала

Арсенал попал в одну группу с мощным ПСЖ, который уже приобрел своих звезд и мечтал о победе в ЛЧ, и средненькими Базелем и Лудогорцем. Лондонцы не испытали проблем с аутсайдерами, набрав максимальное количество очков в этих играх. Единственным клубом, которым их останавливал был ПСЖ. Команды дважды сыграли между собой и дважды вничью - 1:1, 2:2. Именно Арсенал вышел в плей-офф с первого места.

В 1/8 финала у лондонцев было проклятие - играть с Баварией, которая занимала первое место в своей группе, а Арсенал - второе. Казалось, что сейчас англичане могут обойти это проклятие, но нет. Снова Бавария, снова разгром и снова вылет. Дважды немцы обыграли англичан с одинаковым счетом - 5:1.

Сезон-2023/24:

Сейчас у Арсенала проходная группа, но слабых соперников не бывает. Им предстоит сыграть с Лансом (Франция), ПСВ (Нидерланды) и Севильей (Испания).

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Тренер

Сезон-2016/17: Арсен Венгер

Легендарный французский специалист еще на тот момент продолжал работать в лондонской команде. Венгер все также был экспрессивный, идейный, преданный, но вот результаты ухудшались, как и доверие к нему. Буквально через через год он будет уволен, из-за давления болельщиков, которые отвернулись от него, как и руководство.

Сезон-2023/24: Микель Артета

Действующий тренер Арсенала закончил игровую карьеру именно в стане "канониров" в 2016 году - перед крайним походом команды в Лиге чемпионов. Видимо, такая судьба, что именно он должен был и вернуть.

Состав

Сезон-2016/17: общая трансферная стоимость 542 млн евро

Лондонцы, которые и не могли бороться за чемпионство в Англии, имели очень весомый состав, где были различные звезды: Войцех Щенсны, Петер Чех, Шкодран Мустафи, Лоран Косельни, Эктор Бельерин, Аарон Рэмзи, Джек Уилшер, Санти Касорла, Месут Озил, Данни Уэлбек, Алексис Санчес, Оливье Жиру и другие.

Самые дорогостоящие игроки:

Алексис Санчес - 65 млн евро Месут Озил - 50 млн евро Аарон Рэмзи - 35 млн евро Гранит Джака - 35 млн евро

Сезон-2023/24: общая трансферная стоимость 1,09 млрд евро

Конечно, спустя годы трансферная стоимость игроков увеличилась, как и ценник команды. В клубе появились новые герои, среди которых и украинец Александр Зинченко.

Самые дорогостоящие игроки:

Букайо Сака - 120 млн евро Мартин Одегор - 90 млн евро Деклан Райс - 90 млн евро

Единственный и неповторимый

Спустя столько лет лишь один игрок остался в составе лондонцев - Мохаммед эль-Ненни. Египтянин в своем первом сезоне (как раз-таки 16/17) принял участие в пяти играх команды в Лиге чемпионов, но всегда выходил на замену. На его счету одна голевая передача.

Сейчас 31-летний игрок является игроком ротации, но а его положение в команде значительно ухудшилось из-за постоянных травм. Мохаммед уже больше года не может восстановиться от повреждений.

Мы не знаем, каким будет новый путь, но точно будет особенным. Артета, тот, кто учился у лучших - Гвардиолы и Венгера, знает важность участия в Лиге чемпионов. Так что пожелаем удачи, чтобы следующей выступление в ЛЧ случилось не через семь лет.

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