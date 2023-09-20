Кто остановит Сити, кто станет сенсацией и разочарованием: вопросы, на которые ответит Лига чемпионов

Во вторник, 19 сентября, стартовал групповой этап Лиги чемпионов сезона-2023/24. Данный розыгрыш будет последнем по привычной нам схеме, ведь в следующем году будет новый формат.

Лига чемпионов - это всегда интересно и порой очень неожиданно. Случаются громкие сенсации, фавориты уничтожают маленькие команды или игроки становятся настоящими открытиями.

Редакция ISPORT представила вам свой список вопросов с ответами, которые кажутся наиболее загадочными и важными.

Кто остановит Ман Сити?

Дмитрий Данец: Бавария Мюнхен

Немецкий гранд провел отличную трансферную компанию, купив, не только Харри Кейна, но и Ким Мин Джэ в центр обороны. Также стоит учитывать Конраа Лаймера и Рафаела Геррейру, которые будут использоваться в ротации. Точечные трансферы - это успехи для достижения всех целей, ведь Бавария сильна и так, лишь нужно было внести пару нюансов.

Главной проблемой, но в тоже время козырем, является Томас Тухель. Немец выигрывал Лигу чемпионов как раз у Гвардиолы, когда тренировал Челси, а до этого Томас доходил до финала с ПСЖ. Это говорит о том, что Тухель умеет достигать то, что хочет. Но характер и давление, с которым тренер не всегда справляется, может сыграть злую штуку. Верю, что руководство Баварии даст время и шанс Тухелю выиграть Лигу чемпионов.

Василий Медвидь: Никто

Можно сказать, что действующий обладатель ЛЧ закрыл свой главный гештальт и более не так голоден к победе, но у "горожан" в распоряжении сейчас главные "маньяки" мирового футбола в лице Пепа Гвардиолы и Эрлинга Холанда, которые, по ощущениям, будут голодными к новым победам до той поры, пока не уйдут из футбола навсегда, а случится это нескоро.

Безусловно, на Холанде и Гвардиоле далеко не уедешь, но английский топ-клуб приобрел талантливого Жереми Докю, для которого это прекрасный шанс реализовать свой талант в топ-клубе, Хулиан Альварес полностью адаптировался в стане манкунианцев, усилилась глубина полузащиты и приобретен Йошко Гвардиол, который обязан серьезно укрепить защиту.

Возможно, Ман Сити недостаточно уверенно начал сезон, но что-то похожее было и в прошлом сезоне и причин не верить в то, что Пеп выведет команду на пик формы к весне нет, а там и де Брюйне вернется в строй после травмы и поможет команде в важнейших матчах сезона.

Чего достигнут испанские гранды?

Василий Войтюк: либо финал, либо крах

За многие годы доминирования испанского футбола в Лиге чемпионов фанаты привыкли не только к тому, что в финале турнира играет хотя бы один испанский гранд, а даже и к полностью испанским финалам.

Но за последние пять сезонов "испанцы" в финале были только один раз - Реал в позапрошлом сезоне. Нынешняя Барселона выглядит весьма не дурно, но хватит ли Хави тех игроков, которые есть у него в наличии сейчас для выхода в финал? Очень сложный вопрос.

И если каталонцы провели неплохую трансферную кампанию, почти не потратив денег, но набрав себе довольно неплохих игроков (чего только стоит дебют Жоао Феликса в ЛЧ в матче против Антверпена), то вот у мадридского Реала дела в этом плане не очень. Да, конечно, есть трансфер Джуда Беллингема, который сразу же стал лучшим в команде, но все остальные?

Сейчас у Реала всего ТРИ игрока линии атаки в команде - Винисиус, Родриго и Хоселу. Браиму Диасу Анчелотти не доверяет, есть еще Арда Гулер, но он как и Вальверде - не профильный вингер/форвард.

И все же, это Реал и это Карло Анчелотти. Потому здесь может быть все, от победы в финале, до вылета в 1/8 от условного Лейпцига.

Василий Медвидь: Реал будет остановлен Ман Сити, Барса вылетит в 1/8 или 1/4 при удачном жребии

Мадридский Реал безусловно самый опытный клуб в вопросе достижения необходимых целей в ЛЧ, но даже в прошлом сезоне "сливочные" были остановлены именно Манчестер Сити, а в текущей кампании столичный клуб стал слабее.

Ушел хоть и старый, но все еще топовый Бензема, а на его место пришел все также старый, но не настолько опытный Хоселу, ведь привлечь Мбаппе так и не удалось. Да, Анчелотти не ставит в старт 33-летнего испанца и придумал схему с парой форвардов в лице Родриго и Винисиуса, но есть сомнения, что этот рисунок игры хорошо себя проявит в играх с условными ПСЖ, Баварией или тем же Ман Сити, а не в играх против Хетафе, Сельты и Реал Сосьедада, хотя даже в этих матчах победы были добыты с трудом. Плюс к этому весь сезон пропустят Милитао и Куртуа, которых заменить игроками соответствующего класса - невозможно, поэтому, верится в успех Реала с трудом.

Что же касается Барсы, то все очень просто. "Сине-гранатовым" просто не хватит глубины состава. Да, коллектив Хави провел хорошую трансферную кампанию, "дожав" в последний день сделки по Жоау Канселу и Жоау Феликсу, но все еще остаются проблемные зоны.

Центр защиты не обладает достаточной глубиной, равноценной замены Левандовски в центре нападения нет, а то, что возлагать все надежды в опорной зоне на игрока уровня Ориоля Ромеу - смешно, понимают даже в самом руководстве клуба, поэтому, зимой будут поиски еще одного игрока в эту зону, но будет ли он найден - вопрос открытый.

Исходя из выше сказанного, для каталонцев гораздо перспективнее было бы сконцентрироваться на внутренней арене, попытаться взять еще одно чемпионство, продолжить путь к финансовому оздоровлению и, возможно, уже в следующем сезоне всерьез побороться за победу в ЛЧ.

Кто из "аутсайдеров" может повторить путь Интера?

Дмитрий Данец: Интер

Как бы не звучало парадоксально, но почему нет? Миланский клуб набрал отличный ход в чемпионате, провел нужную для себя трансферную компанию, имеет прошлогодний опыт. Конечно, шансов на повторении история мало, но в группе - Интер фаворит на выход из группы с первого места (Бенфика даст бой, но не так, чтобы на первую строчку).

Андрей Безуглый: Арсенал

Не совсем справедливо называть Арсенал аутсайдером, по котировкам букмекеров лондонцы лишь шестые, однако клуб только вернулся в Лигу чемпионов спустя семь лет. В прошлом сезоне "канонирам" не хватило опыта, собранности и глубины состава, чтобы выиграть чемпионскую гонку у Сити, потому сейчас команда Артеты намерена поквитаться с соперником.

Однако одно дело национальный чемпионат и совсем другое - ЛЧ. У Арсенала непростая группа, но выйти в плей-офф более, чем реально. У Артеты получается играть в интерсный футбол, а команда представляет из себя отлаженный механизм. Если "канониры" выйдут из группы, не допуская глупых ошибок, им вполне по силам дойти до самого финала, дав бой сильнейшим клубам Европы.

Кто сенсационно выйдет в плей-офф?

Игорь Мищук: Унион Берлин

Это будет действительно настоящей сенсацией. Да еще и в дебютном сезоне в Лиге чемпионов для скромного по сравнению с регулярными участниками турнира немецкого коллектива.

Унион под руководством Урса Фишера, с которым и связаны все последние успехи клуба, наглядно продемонстрировал, как нужно постепенно повышать планку своих достижений. Еще несколько лет назад "железные" выступали во второй Бундеслиги и поднялись в элиту в 2019 году, через год было завоевано место в Лиге конференций, дальше был плей-офф Лиги Европы и теперь - Лига чемпионов. Так почему бы не замахнуться на новую вершину?

На бумаге фаворитами группы являются Реал и Наполи, но берлинцам не привыкать конкурировать с более сильными соперниками. Борьбу навязать они точно смогут, особенно неаполитанцам, которые не выглядят такими грозными, как в прошлом чемпионском сезоне. А с Брагой справляться обязаны. Так, может, сказочный прогресс продолжится?

Андрей Безуглый: Селтик

Селтик попал в непростую группу с Фейеноордом, Атлетико и Лацио, где шансы шотландского клуба выглядят не особо радужными. На бумаге все соперники сильнее, потому любая победа "кельтов" будет небольшой сенсацией. Атлетико выглядит безоговорочным фаворитом, однако за второе место команда Роджерса может пободаться.

Брендан Роджерс - та фигура, которая может провести команду в плей-офф. В свой первый приход в клуб североирландец вывел Селтик на новый уровень, хотя в Европе команда все еще не показывала результат, постоянно проваливаясь в еврокубках. Но тогда команде, прямо скажем, не везло со жребием.

Теперь же "кельты" проиграли Фейеноорду в первом матче, но не выглядели "ужасно", Лацио за лето и вовсе стал слабее, показывая в Италии не самый уверенный футбол. Шотландский клуб имеет отличные шансы выйти в плей-офф со второго места, вопрос лишь в том, смогут ли они использовать этот шанс?

Есть ли шансы у кого-то, обойти Холанда?

Игорь Мищук: нет

Впрочем, шансы есть всегда, но на данный момент эта вероятность приближается к нулю. Норвежский бомбардир еще и в подходящем коллективе стремительно идет все к новым рекордам и остановить его могут разве что травмы, желание тренера поберечь после выполнения текущих задач или очередное "отсутствие" в большом поединке. Однако проходимость группы и статус главного фаворита Лиги чемпионов у Манчестер Сити обеспечат форварду достаточное количество матчей и возможностей для новых свершений.

Условные конкуренты в лице Килиана Мбаппе, Винисиуса Жуниора или Роберта Левандовски могут показать свой максимум, но его вряд ли будет достаточно, чтобы превзойти Холанда. А звание лучшего бомбардира Лиги чемпионов прошлого сезона с 12 голами не выглядит для норвежца пределом.

Андрей Безуглый: Харри Кейн

Если кто-то и сможет обойти Холанда в этом лигочемпионовском сезоне, то только форвард Баварии. Мюнхенский клуб начал сезон неровно, однако Харри не привыкать к подобным результатам, в четырех играх за Баварию он уже забил четыре гола. В группе, где у мюнхенцев нет конкурентов, Кейн может записать на свой счет немало голов. А затем, если немецкая машина все же заведется на полную, то на пути к финалу именно Кейн должен будет решать.

В АПЛ Харри демонстрировал завидную стабильность, и пока в Германии, кажется, он будет забивать не меньше. Если Тухель сумеет довести свою команду до финала ЛЧ, Кейн вполне сможет поспорить с Холандом в результативности.

Самый большой провал: кто им станет?

Дмитрий Данец: Манчестер Юнайтед

Угадать, кто провалится, очень трудно. Но, смотря на старт сезона, видно много проблем именно у английского гранда. Плохие результаты в АПЛ, большее давление со стороны болельщиков, много "токсичных и проблемных" игроков. Тен Хаг, который смог улучшить игру команды в концовке прошлого сезона, вновь должен создавать что-то новое.

Конечно, группа у Манчестер Юнайтед довольно простая: Копенгаген, Галатасарай и Бавария. Нет сомнений, что Бавария должна стать первой, а "красные дьяволами" - вторыми. Но существует большой риск, что Юнайтед может провалиться. Так что это будет самым большим провалом, если Манчестер не сможет выйти в плей-офф Лиги чемпионов.

Игорь Мищук: Итальянские клубы, кроме Интера

Итальянцам рассчитывать на повторение успеха представителей Серии А в минувшей кампании и три команды в четвертьфинале вряд ли приходится. К тому же первыми претендентами на неудачное выступление могут стать чемпион и вице-чемпион прошлого сезона.

Наполи не выглядит столь мощным, как на пути к скудетто, и ему еще предстоит посоревноваться за плей-офф Лиги чемпионов. Лацио и вовсе провалил старт чемпионата, и, скорее всего, римлян может ожидать максимум борьба за Лигу Европы. Милан же попал в группу, где может оказаться как первым, так и последним. Наиболее оптимистично пока выглядят шансы только финалиста прошлого розыгрыша Интера.

Что покажет Шахтер?

Василий Войтюк: максимум – третье место в группе

Как показал матч против Порта в первом туре, Шахтеру будет очень тяжело пробиться в плей-офф. Да, Патрик ван Леувен не досчитался очень многих основных игроков, но если говорить честно, то вчера Порту должен был побеждать куда увереннее. Игра Дмитрия Потрошителя не позволила португальцам забить больше в одних моментах, а плохая реализация – в других.

Если перед стартом группового этапа были мысли о "соперничестве с Порту за первое место", то теперь только о "соперничестве с Антверпеном за третье место". Ведь понятно, что теперь для выхода из группы, скорее всего, нужно будет выигрывать все три матча против оставшихся португальцев и бельгийцев. А задача это не из лёгких.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!