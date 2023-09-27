iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

Артета высказался о возможном подписании нового форварда для Арсенала

Испанец не нуждается в усилении атаки.
Сегодня, 10:50
Микель Артета / Getty Images
Микель Артета / Getty Images

Главный тренер Арсенала Микель Артета высказался о возможном подписании нового форварда в зимнее трансферное окно.

"Есть разные способы забивать голы, и мы забиваем. Но с теми моментами, что мы создали, мы должны были забить гораздо больше".

Читай также: Арсенал постарается подписать скандального форварда Брентфорда

"Мы совершенно не думаем о подписании нападающего. У нас очень хорошие игроки в атаке. Сейчас у нас действительно есть несколько травмированных. Мы продолжим с теми игроками, которые у нас есть", – сказал Артета в интервью изданию Sky Sports.

Напомним, после шести туров АПЛ Арсенал занимает пятое место, набрав 14 очков.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: арсенал Микель Артета

Статьи по теме

Ключевой игрок Арсенала пропустит ближайший матч клуба Ключевой игрок Арсенала пропустит ближайший матч клуба
Арсенал постарается подписать скандального форварда Брентфорда Арсенал постарается подписать скандального форварда Брентфорда
Артета признался, что Райс попросил заменить его в перерыве матча с Тоттенхэмом Артета признался, что Райс попросил заменить его в перерыве матча с Тоттенхэмом
Артета - о ничьей в северо-лондонском дерби: Чувствуем, будто потеряли два очка Артета - о ничьей в северо-лондонском дерби: Чувствуем, будто потеряли два очка
Помочь журналистам

Видео

Мальорка - Барселона 2:2 видео голов и лучших моментов матча
Мальорка - Барселона 2:2 видео голов и лучших моментов матча

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Рейтинг WTA: Костюк и Цуренко опустились, Ястремская и Завацкая поднялись
просмотров
Таблица коэффициентов УЕФА: Заря принесла Украине первые очки группового этапа еврокубков
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Рейтинг ФИФА: Украина осталась на своей прошлой позиции
просмотров

Последние новости

Украина13:01
Кубок Украины: Металлист 1925 - Ворскла, Оболонь - Динамо, Полесье - Днепр-1
ММА12:53
Волкановски назвал дату возвращения в октагон
Европа12:28
Пять английских клубов заинтересованы в подписании Матвиенко
Бокс12:20
"Принципиальная вещь": президент WBC Ukraine отреагировал на возвращение Гвоздика
Европа12:15
Аллегри назвал причины, по которым Ювентус уступает топ-клубам Серии А
Бокс11:54
Бывший соперник Усика поставил крест на карьере Джойса
Европа11:45
Дом Рамоса ограбили во время матча Севильи в Лиге чемпионов
Теннис11:30
Байндль вылетела с турнира в Китае
Европа11:17
Легенда Милана возглавит экс-клуб Малиновского
Киберспорт11:10
ESL Pro League Season 18: BIG - Eternal Fire, Complexity - Monte онлайн-трансляция матчей
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK