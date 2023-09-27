Артета высказался о возможном подписании нового форварда для Арсенала

Главный тренер Арсенала Микель Артета высказался о возможном подписании нового форварда в зимнее трансферное окно.

"Есть разные способы забивать голы, и мы забиваем. Но с теми моментами, что мы создали, мы должны были забить гораздо больше".

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"Мы совершенно не думаем о подписании нападающего. У нас очень хорошие игроки в атаке. Сейчас у нас действительно есть несколько травмированных. Мы продолжим с теми игроками, которые у нас есть", – сказал Артета в интервью изданию Sky Sports.

Напомним, после шести туров АПЛ Арсенал занимает пятое место, набрав 14 очков.

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