Арсенал постарается подписать скандального форварда Брентфорда

Тоуни может пойти на повышение.

Нападающий Брентфорда Айван Тоуни попал в сферу интересов Арсенала. Об этом сообщает издание Sky Sports.

Лондонцы готовы подписать 27-летнего игрока в январе и планируют сделать предложение по англичанину. "Канониры" нуждаются еще в одном форварде.

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В свою очередь Брентфорд готов продать Тоуни, но хочет выручить за одного из лидеров не менее 60 миллионов фунтов.

Напомним, форвард получил восьмимесячную дисквалификацию из-за нарушений правил ставок и лишь зимой сможет снова выйти на поле.

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