Жена воспитанника Арсенала ушла из жизни через три месяца после их свадьбы
Воспитанник Арсенала Джош Викерс, ныне играющий за Дерби Каунти, сообщил о трагедии, случившейся в его семье.
Англичанин заявил, что его супруга Лаура, на которой он женился всего три месяца назад, умерла не сумев побороть рак.
"Я столько раз писал и не писал об этом, но до сих пор не могу найти нужных слов и не знаю, найду ли когда-нибудь. Во вторник вечером моя жена проиграла свою долгую борьбу с раком.
Лаура - самый сильный, храбрый и любящий человек, которого я когда-либо встречал. Несмотря на все, что ей пришлось пережить, она продолжала улыбаться, не позволяя ничему помешать ей хорошо проводить время и создавать воспоминания на всю жизнь.
Мы плакали, смеялись и танцевали, переживая трудные времена. Я буду дорожить каждым мгновением, проведенным вместе, с момента нашей первой встречи и до того момента, когда ты мирно ушла из жизни. Я знаю, что ты будешь смотреть на меня сверху вниз и продолжать вдохновлять меня каждый день.
Спасибо всем, кто поддерживал меня и нашу семью в это невероятно трудное время. Мне очень повезло, что у меня самая замечательная родня и друзья! Я люблю вас всегда и навсегда", - написал Джош в своих соцсетях.
Отметим, что 27-летний голкипер по понятным причинам пропустил матч своей команды, однако "бараны" о нем не забыли и отпраздновали победу над Карлайлом с футболкой Викерса.
For Josh ❤️#DCFC pic.twitter.com/g9b7pZ6NHx— Derby County (@dcfcofficial) September 24, 2023
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