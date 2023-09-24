Жена воспитанника Арсенала ушла из жизни через три месяца после их свадьбы

Воспитанник Арсенала Джош Викерс, ныне играющий за Дерби Каунти, сообщил о трагедии, случившейся в его семье.

Англичанин заявил, что его супруга Лаура, на которой он женился всего три месяца назад, умерла не сумев побороть рак.

"Я столько раз писал и не писал об этом, но до сих пор не могу найти нужных слов и не знаю, найду ли когда-нибудь. Во вторник вечером моя жена проиграла свою долгую борьбу с раком.

Лаура - самый сильный, храбрый и любящий человек, которого я когда-либо встречал. Несмотря на все, что ей пришлось пережить, она продолжала улыбаться, не позволяя ничему помешать ей хорошо проводить время и создавать воспоминания на всю жизнь.

Мы плакали, смеялись и танцевали, переживая трудные времена. Я буду дорожить каждым мгновением, проведенным вместе, с момента нашей первой встречи и до того момента, когда ты мирно ушла из жизни. Я знаю, что ты будешь смотреть на меня сверху вниз и продолжать вдохновлять меня каждый день.

Спасибо всем, кто поддерживал меня и нашу семью в это невероятно трудное время. Мне очень повезло, что у меня самая замечательная родня и друзья! Я люблю вас всегда и навсегда", - написал Джош в своих соцсетях.

Отметим, что 27-летний голкипер по понятным причинам пропустил матч своей команды, однако "бараны" о нем не забыли и отпраздновали победу над Карлайлом с футболкой Викерса.

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