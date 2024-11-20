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Ребров: Во втором тайме никто не просил "садиться"

Главный тренер заявил, что результат был очень важным.
Сегодня, 00:32
Сергей Ребров / УАФ
Сергей Ребров / УАФ

Главный тренер сборной Украины Сергей Ребров прокомментировал итоги матча против Албании.

Напомним, что благодаря двум быстрым голам Украина обыграла Албанию и выборола себе место в плей-офф за выход в Дивизион А.

Ребров заявил, хоть мы увидели два разных тайма, он не просил команду садиться назад. Но в любом случае, результат важнее, а критика будет всегда.

"Главное - это победа, тяжело играть через два дня. Игроки Шахтера и Динамо в тяжелом состоянии, много переездов, много микроповреждений. Было два разных тайма, но результат был очень важным.

Второй гол был очень важным, получили уверенность. Во втором тайме никто не просил "садиться", но Албания свежими игроками набрала больше интенсивности, прессинговала нас. Как и против Грузии было много брака, потерь мяч.
Я благодарен футболистам, которые отдали все силы на футбольном поле. 

Критика всегда будет, даже если мы выйдем в финал чемпионата Европы. Важно работать, игрокам и тренерскому штабу. Многие игроки, которые даже не играли, мы увидели их на тренировках и это дало нам много информации перед отбором на чемпионат мира", - сказал Ребров на пресс-конференции.

Напомним, что уже в пятницу состоится жеребьевка этапа плей-офф Лиги наций.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Сергей Ребров

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