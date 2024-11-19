Два быстрых гола принесли Украине победу над Албанией

Наша команда сыграет в плей-офф за выходв Дивизион А.

Во вторник, 19 ноября, Украина и Албания встречались в решающем матче группового этапа Лиги наций.

Гости с первых минут осадили штрафную соперника, и уже на 15-й минуте Зинченко отлично положил корпус и отправил мяч в дальний угол ворот Стракоши.

После забитого гола Украина не стала садиться назад, продолила давить, и на 9-й минуте Роман Яремчук удвоил преимущество гостей. В течение всего первого тайма наша команда пыталась забить еще, а Албания сумела провести лишь одну опасную атаку.

Во втором тайме ситуация на поле полностью изменилась. Подопечные Реброва сели в оборону, отдав инициативу сопернику. Албания сполна воспользовалась подарком, проведя немалол опасных атак, пока Трубин случайно не привез пенальти в собственные ворота.

Недим Байрами уверенно развел Анатолия и мяч по разным углам и сократил разрыв до минимального. Последние 15 минут матча вышли очень напряженными, подопечные Реброва старались сохранить победу, а Албания вырвать хотя бы ничью.

Финальный свисток зафиксировал победу Украину. Таким образом наша команда сыграет в плей-офф за выход в Дивизион А, а Албания отправляется в Дивизион С.

Статистика матча Лиги наций Албания - Украина

Албания - Украина 1:2

Голы: Байрами (пенальти), 75 - Зинченко, 5, Яремчук, 9

xG: 1.18 - 1,37

Удары: 10 - 15

Удары в створ ворот: 3 - 8

Владение мячом: 54% - 46%

Албания: Стракоша - Митай, Айети, Исмайли, Балиу - Аслани, Рамадани (Туци, 76), Лячи - Мучи (Ходжа, 51), Даку (Узуни, 46), Асани (Байрами, 46).

Украина: Трубин - Миколенко, Матвиенко, Забарный, Конопля (Сыч, 76) - Калюжный, Мудрик (Таловеров, 85), Зинченко (Шапаренко, 69), Судаков, Гуцуляк (Назаренко, 85) - Яремчук (Довбик, 76).

Предупреждения: Байрами, Митай, Туци - Довбик

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