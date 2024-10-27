Наркоторговец использовал изображение легенды Челси в качестве торговой марки метамфетамина

Потребует ли Фрэнк Лэмпард за это свои проценты?

Неожиданная находка в Сиднее (Австралия) оставила без слов легенду Челси Фрэнка Лэмпарда.

Как сообщает Daily Mail, правоохранительные органы арестовали человека, который занимается продажей наркотиков.

В его транспортном средстве были обнаружены две сумки, в которых было 95 килограммов метамфетамина. Причем на упаковках с наркотиками была фотография Лэмпарда, сделанная в 2017 году.

Источник: Daily Mail/dailymail.co.uk

Источник: Daily Mail/dailymail.co.uk

Источник: Daily Mail/dailymail.co.uk

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Как оказалось, наркоторговцем был фанат Челси. А сама легенда лондонского клуба осталась без слов, когда стало известно о такой "коллаборации".

"Да, вы, наверное, знаете мой ответ на этот вопрос. Что я скажу по этому поводу? Я не знаю об этом. Если честно, я даже не знаю, что вам сказать. У меня буквально нет комментариев по этому поводу", - заявил Лэмпард.

Напомним, что Фрэнк Лэмпард выступал в составе Челси на протяжении 13 лет, после чего он дважды возглавлял лондонский коллектив в качестве тренера.

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