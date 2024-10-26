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"Я ожидал большего, он не лидер": тренер Челси раскритиковал одноклубника Мудрика

Энцо Мареска заявил о необходимости соответствовать статусу капитана команды.
Сегодня, 16:23
Рис Джеймс / Getty Images
Рис Джеймс / Getty Images

Правый защитник Челси Рис Джеймс дебютировал в сезоне-2024/25 в матче против Ливерпуля (1:2).

Капитан "синих" отыграл 53 минуты, после чего главный тренер Энцо Мареска убрал его с поля.

В преддверии встречи с Ньюкаслом итальянский наставник призвал 24-летнего англичанина показать больше лидерских качеств, как и подобает капитану команды.

"Я ожидал от него большего в плане лидерства в раздевалке. Он на пути, у него все получается, он прогрессирует, но от Риса я ожидал большего и в плане лидерства", - цитирует тренера Daily Mail.

"Для меня, поскольку ты капитан, ты должен давать больше, чем остальные. Иногда: "Ладно, я капитан, я могу дать меньше". Нет. Он один из капитанов, и я ожидал от него, и его товарищи по команде ожидали от него, что он всегда будет давать больше в плане лидерства".

"Он понимает, что мы ожидали от него большего. Он один из наших ребят из академии, но это одна из причин, по которой он должен проявлять больше индивидуальности. Когда у вас нет настоящего лидера, вам нужно его создать. Я думаю, у нас нет лидера. Возможно, Тосин (Адарабиоио) - один из тех, кто им является. Остальных мы должны создать сами".

Ранее Михаил Мудрик заявил, что Челси - это клуб, который "всегда нацелен на самые высокие результаты".

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Челси Рис Джеймс Энцо Мареска

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