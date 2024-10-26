Мудрик: Одного таланта недостаточно, для успеха нужно работать и быть терпеливым

Украинец снова использовал красивые слова, чтобы описать цели Челси и свои личные.

Недавний матч Лиги конференций против Панатинаикоса (4:1) стал для вингера Челси Михаила Мудрика самым успешным в нынешнем сезоне.

Украинец вышел в стартовом составе и записал на свой счет гол и две результативные передачи, что стало залогом успеха лондонского клуба.

"Челси - это клуб, который всегда нацелен на самые высокие результаты и на лучшие места во многих турнирах", - приводит слова футболиста Фабрицио Романо.

"Таланта недостаточно. Если вы хотите добиться успеха, вам нужно упорно работать и быть терпеливым".

Напомним, что Михаил Мудрик с помощью философской цитаты оценил свое выступление в игре с Панатинаикосом.

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