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Мудрик философской цитатой отреагировал на свою игру против Панатинаикоса

Футболист опубликовал пост в своем Instagram.
Вчера, 21:59
Михаил Мудрик / Getty Images
Михаил Мудрик / Getty Images

В рамках второго тура Лиги конференций Челси разгромил Панатинаикос с помощью великолепного перформанса Мудрика.

Михаил отреагировал на свою игру против греческого коллектива, опубликовав пост в Instagram.

Вингер поделился рядом фотографий с поединка и изображением Аль Пачино, которое сопровождалось философской цитатой.

"Все прекрасно в правильное время. 

Школьный звонок звучит ужасно в 8 утра, но прекрасно в 3 часа дня", - сказано в цитате.

Напомним, в матче против Панатинаикоса Мудрик забил гол и отдал два ассиста. После игры Энцо Мареска расхвалил украинца .

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Челси Михаил Мудрик Пантинаикос

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