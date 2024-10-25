Мудрик философской цитатой отреагировал на свою игру против Панатинаикоса

В рамках второго тура Лиги конференций Челси разгромил Панатинаикос с помощью великолепного перформанса Мудрика.

Михаил отреагировал на свою игру против греческого коллектива, опубликовав пост в Instagram.

Вингер поделился рядом фотографий с поединка и изображением Аль Пачино, которое сопровождалось философской цитатой.

"Все прекрасно в правильное время.

Школьный звонок звучит ужасно в 8 утра, но прекрасно в 3 часа дня", - сказано в цитате.

Напомним, в матче против Панатинаикоса Мудрик забил гол и отдал два ассиста. После игры Энцо Мареска расхвалил украинца .

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