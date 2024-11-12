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"Новый Модрич", ранее отказавший Шахтеру, отказал европейскому гранду

Мартин Батурина отклонил контракт Реала.
Сегодня, 12:18
Мартин Батурина / Getty Images
Мартин Батурина / Getty Images

Полузащитник загребского Динамо Мартин Батурина имеет грандиозные планы на предстоящее лето, утверждает Патрик Бергер.

Напомним, что 21-летнй хорват считается большим талантом, многие уже называют его новым Модричем.

Ранее с Батуриной пытался заключить контракт Шахтер, а совсем недавно игрок отказал мадридскому Реалу.

Испанский клуб предложил игрока пятилетний контракт, а на первые два года собирался отправить его в аренду в клуб Ла Лиги. Это и стало причиной отказа.

Игрок намерен сменить летом клуб, но планирует сразу бороться за место в старте европейского гранда. По различной информации, хавбеком интересуются Манчестер Юнайтед, Барселона и Атлетико.

Трансфермаркт оценивает игрока в 20 млн евро, журналист ожидает, что трансфер обойдется потенциальному покупателю примерно в эту сумму.

Ранее также стали известны сроки восстановления травмированных звезд Барселоны.

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