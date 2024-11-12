"Новый Модрич", ранее отказавший Шахтеру, отказал европейскому гранду
Полузащитник загребского Динамо Мартин Батурина имеет грандиозные планы на предстоящее лето, утверждает Патрик Бергер.
Напомним, что 21-летнй хорват считается большим талантом, многие уже называют его новым Модричем.
Ранее с Батуриной пытался заключить контракт Шахтер, а совсем недавно игрок отказал мадридскому Реалу.
Испанский клуб предложил игрока пятилетний контракт, а на первые два года собирался отправить его в аренду в клуб Ла Лиги. Это и стало причиной отказа.
Игрок намерен сменить летом клуб, но планирует сразу бороться за место в старте европейского гранда. По различной информации, хавбеком интересуются Манчестер Юнайтед, Барселона и Атлетико.
Трансфермаркт оценивает игрока в 20 млн евро, журналист ожидает, что трансфер обойдется потенциальному покупателю примерно в эту сумму.
Ранее также стали известны сроки восстановления травмированных звезд Барселоны.
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