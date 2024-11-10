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Челси - Арсенал: Обзор и результат матча АПЛ 10.11.2024

"Синие" смогли добыть неплохой результат в домашних стенах.
Сегодня, 20:36
Михаил Мудрик и Мартин Эдегор / Getty Images
Михаил Мудрик и Мартин Эдегор / Getty Images

В рамках 11-го тура АПЛ Челси встретился с Арсеналом.

Первый тайм получился напряженным. Обе команды имели свои моменты, но небольшое преимущество имели все же «синие».

Самый острый момент первого тайма был в исполнении Мало Гюсто, который пробил головой из пределов вратарской площадки, но мяч полетел выше ворот.

Арсенал ответил своим принципиальным соперникам ударом Габриэля Мартинелли с чуть более дальней дистанции, однако, здесь хорошо сыграл Роберт Санчес.

Во второй 45-минутке игра была немного оживленнее, хотя, опять же без явного преимущества ни одной из команд.

Счет открыли «канониры». Мартин Эдегор отдал элегантную передачу на Габриэля Мартинелли, который технично отправил мяч мимо Санчеса.

Коллектив Энцо Марески также ответил красивым голом. Перед забитым мячом на поле вышел Михаил Мудрик, что повлекло переход Педро Нету на правый фланг. Португалец, который в целом проводил вялый поединок сразу же показал, что тренер принял правильное решение сделав тактические перестановки и ударом из-за пределов дальней дистанции восстановил паритет в счете.

После этого команды обменялись острыми моментами из офсайдов. У Челси в положение вне игры залез Николас Джексон, выйдя на «рандеву» с Райей, а у Арсенала это сделал Микель Мерино после подачи с фланга.

Статистика матча чемпионата Англии Челси - Арсенал

Челси - Арсенал 1:1

Голы: Нету, 71 - Мартинелли, 60

xG: 1.30 - 1.0

Удары: 17 - 12

Удары в створ ворот: 3 - 3

Владение мячом: 50% - 50%

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