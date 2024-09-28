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"Я заряжался их игрой": Корсун - о четвертьфинале с Венесуэлой на ЧМ-2024 по футзалу

Один из лучших бомбардиров сборной Украины на турнире прокомментировал будущее противостояние.
Вчера, 22:56
Игорь Корсун / Getty Images
Игорь Корсун / Getty Images

Сборная Украины впервые с 2012 года сыграет в четвертьфинале чемпионата мира по футзалу.

Во время интервью для Суспільне игрок "желто-синих" Игорь Корсун заявил, что не считает неожиданностью то, что его будущим соперником будет Венесуэла, а не Испания.

"На такой стадии уже не существует слабых соперников. Или Испания, или Венесуэла - (для нас) ничего не меняется. Нам надо выходить и полностью отдаваться на площадке, для достижения результата. Украина уже показала хороший результат (выход в 1/4 финала), но мы стремимся к большему", - сказал Корсун

"Венесуэла - очень мощная сборная, как по мне. Я смотрел матч с испанцами и не сказал бы, что было что-то неожиданное. На самом деле, я сам заряжался от игры Венесуэлы - их мотивацией на игру, дисциплиной. Говорят, что дисциплина бьет класс - это именно об этом матче".

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"Венесуэльцы очень мощно выступили, считаю, что закономерно прошли испанцев. Не считаю, что это какая-то сенсация".

Напомним, что матч 1/4 финала ЧМ-2024 между Украиной и Венесуэлой пройдет в воскресенье, 29 сентября, в 18:00 по киевскому времени.

На ISPORT можно ознакомиться с расписанием и результатами всех матчей чемпионата мира по футзалу 2024 года.

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