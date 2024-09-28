iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

"Не стоит переживать": Нойер обсудил возвращение в сборную Германии

Судя по всему, вратарь для себя уже все решил.
Вчера, 22:24
Мануэль Нойер / Getty Images
Мануэль Нойер / Getty Images

Бавария и Байер завершили свой матч пятого тура Бундеслиги ничейным результатом 1:1.

После финального свистка голкипер мюнхенского клуба Мануэль Нойер ответил на вопрос о потенциальном возобновлении международной карьеры в свете тяжелой травмы Марк-Андре тер Штегена.

"У нас есть как минимум два замечательных голкипера: Оли Бауманн и Алекс Нюбель. Есть также Бернд Лено и Кевин Трапп, который сейчас травмирован. Нет нужды переживать", - приводит слова Нойера Bayern & Germany.

Напомним, что Мануэль Нойер прекратил выступления за сборную Германии после домашнего чемпионата Европы 2024 года.

Ранее бывший игрок Баварии признался, что он жалеет о решении присоединиться к мюнхенскому клубу.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: сборная Германии Мануэль Нойер Бавария Мюнхен

Статьи по теме

Бавария не смогла вырвать победу у оборонительного Байера Бавария не смогла вырвать победу у оборонительного Байера
Игроки Баварии поупражнялись в традиционном для Октоберфеста занятии Игроки Баварии поупражнялись в традиционном для Октоберфеста занятии
Немецкий футбольный союз пока не обсуждает возвращение Нойера в сборную Немецкий футбольный союз пока не обсуждает возвращение Нойера в сборную
Барселона потерпела первое поражение в чемпионате, уступив на выезде Осасуне Барселона потерпела первое поражение в чемпионате, уступив на выезде Осасуне
Помочь журналистам

Видео

Довбик забил дебютный гол в текущем еврокубковом сезоне
Довбик забил дебютный гол в текущем еврокубковом сезоне

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Рейтинг WTA: Свитолина и Калинина немного поднялись, Костюк - по-прежнему первая ракетка Украины
просмотров
Рейтинг ATP: Синнер сохраняет первую строчку рейтинга, лучший украинец вне топ-300
просмотров
Формула 1: Календарь гонок сезона 2024 года
просмотров
Формула 1: Личный зачет пилотов в сезоне-2024
просмотров

Последние новости

Европа00:14
Барселона потерпела первое поражение в чемпионате, уступив на выезде Осасуне
Вчера, 23:58
Формула 123:58
Хорнер: Катастрофа в Монце будет поворотным моментом в сезоне Ред Булл
Европа23:50
Будущий соперник Шахтера по Лиге чемпионов избежал поражения от Болоньи
Бокс22:58
"Я не скрываю этого": Фьюри заявил, что собирается сделать с Усиком в реванше
22:56
"Я заряжался их игрой": Корсун - о четвертьфинале с Венесуэлой на ЧМ-2024 по футзалу
Киберспорт22:34
BLAST Premier Fall Final 2024: NaVi в полуфинале встретятся с FaZe
Бокс22:29
"У меня есть варианты": Чжилей рассказал, с кем может провести следующий бой
Европа22:24
"Не стоит переживать": Нойер обсудил возвращение в сборную Германии
НБА21:58
Никс могли отправить Рэндла не в Миннесоту
Европа21:39
Ливерпуль победил Вулверхэмптом и возглавил АПЛ
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK