"Не стоит переживать": Нойер обсудил возвращение в сборную Германии

Судя по всему, вратарь для себя уже все решил.

Бавария и Байер завершили свой матч пятого тура Бундеслиги ничейным результатом 1:1.

После финального свистка голкипер мюнхенского клуба Мануэль Нойер ответил на вопрос о потенциальном возобновлении международной карьеры в свете тяжелой травмы Марк-Андре тер Штегена.

"У нас есть как минимум два замечательных голкипера: Оли Бауманн и Алекс Нюбель. Есть также Бернд Лено и Кевин Трапп, который сейчас травмирован. Нет нужды переживать", - приводит слова Нойера Bayern & Germany.

Напомним, что Мануэль Нойер прекратил выступления за сборную Германии после домашнего чемпионата Европы 2024 года.

Ранее бывший игрок Баварии признался, что он жалеет о решении присоединиться к мюнхенскому клубу.

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